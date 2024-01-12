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Лариса Долина похвасталась фигурой в леопардовом купальнике

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Долина отметила, что на отдыхе они с дочерью и внучкой проведут еще неделю. Она призналась, что ей не сразу удалось избавиться от мыслей о важных делах во время отпуска

Певица Лариса Долина отправилась в отпуск на Мальдивы вместе со своей дочерью Ангелиной и внучкой Александрой. 68-летняя артистка поделилась на своей странице в соцсетях кадрами с фотосессии на пляже, на которых появилась в черном бикини и леопардовой накидке.

“Океан штормит уже несколько дней… Приходится довольствоваться бассейном. Но мы сегодня утром с Сашкой успели поплавать на коралловых рифах, повидали много всякой красивой живности, но самое экстремальное было, когда шли на лодке к рифам, рядом с нами проплыла акула, мы четко различили ее плавник, известный всему миру по фильму ужасов. В общем, день был насыщенным! Очень хочется, чтобы погода наладилась”, – подписала артистка серию фотографий.

Поклонники восхитились фигурой артистки и отметили, что она в отличной форме.

Ранее балерина Анастасия Волочкова на своей странице в соцсетях показала фотографию с отпуска на Мальдивах, на которой появилась топлес. На снимке она позирует в ванной на своей вилле.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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