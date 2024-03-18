Лавина. Снег Фото: pixabay.com
Зарегистрированную тургруппу накрыло лавиной в Елизовском районе. При этом лавинная опасность в регионе объявлена не была
18 марта на Камчатке лавина сошла на группу из 11 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Туристы отправилась в ски-тур в районе Красноармейского перевала. Когда группа шла по гребню, поднялся сильный ветер и сбросил людей в ложбину, где на них сошла лавина.
Девять путешественников смогли выбраться из-под снега самостоятельно, они сразу начали искать оставшихся, но поиски результатов не принесли. После этого они по путниковому телефону обратились в МЧС.
Спасатели вместе с собаками выдвинулись на место на снегоходах, “вахтовках” и грузовиках.
Ранее стало известно, что миллиардер Андрей Годунов погиб во время схода лавины в Хибинах. Предприниматель попал под снежные завалы во время катания на снегоходе.
Взято отсюда