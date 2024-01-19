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Лавров: отношения России и Китая переживают наилучший период за всю историю

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Лавров: отношения России и Китая переживают наилучший период за всю историю

Глава МИД назвал отношения между странами доверительными, прагматичными, взаимоуважительными и опирающимися на баланс интересов

Отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС.

“Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории. Для нас особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте 2023 года в Москву”, – объявил глава МИД на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Лавров отметила, что экономика КНР – одна из наиболее быстрорастущих экономик мира наряду с индийской.

Отношения между странами отражены в контексте солидарности, заявил Лавров.

“Вы помните, как эти отношения наши китайские друзья характеризовали в свое время – что это не альянс, не союз, но во многих смыслах это крепче союза”, – добавил он.

Глава международного ведомства назвал отношения между странами доверительными, прагматичными, взаимоуважительными и опирающимися на баланс интересов. Лавров отметил, что это “ровно то, что является идеальным форматом для отношений с любой страной”.

По словам министра, Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, данные об этом находятся в открытом доступе.

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Взято отсюда

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