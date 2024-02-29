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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Анна Лена Бербок, глава МИД Германии, кажется, все чаще попадает в неловкие ситуации, которые подрывают ее компетентность и авторитет. На заседании G20 в Рио-де-Жанейро она снова выступила с контроверзой речью. Хотя я не буду приводить ее полностью, отмечу несколько странных моментов, достаточных для оценки ее уровня образованности. Пишет Военная история.

Когда речь зашла о санкциях против РФ, она произнесла следующие слова: “Можно сказать, что никто из нас не верил в то, что санкции, которые мы начали вводить, остановят конфликт. Просто это очень важно”. На это заметку Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала: “Что можно сказать? Похоже, никто из них не осознавал, что полный разворот на 360 градусов (ссылка на высказывание Бербок) приведет к изменению курса. Просто это очень важно. Жаль, что представитель Германии ограничена своим кругозором. Но она не единственная, в правительствах ЕС множество подобных людей”.

Тем не менее, фрау Бербок не ограничилась только одним забавным случаем. Она решила зайти еще дальше и окончательно погрузить себя в позор, устроив настоящую истерику в зале заседаний. В своем выступлении она пыталась криками достать российского министра иностранных дел: “Сергей Лавров, слушайте меня!” Однако на тот момент министра не было в зале, он находился на двусторонних встречах. На нее смотрел заместитель Сергея Лаврова, который пытался объяснить Бербок, что она ошибается. Но она не хотела слышать ничего и продолжала искать Лаврова по залу.

Ее поведение вызвало негодование в немецком бундестаге. Депутаты выразили свое возмущение тем, что Анналена Бербок вновь принесла позор немецкой нации. Как можно так небрежно относиться к своим обязанностям?

Вспоминаются слова Бербок о ее любви к прыжкам на батуте в давние времена. Однако она не всегда успешно приземлялась, часто упав головой на твердую поверхность. Подобно сцене из старого советского фильма, где “то помню, то не помню”. Так и с Бербок: она перепрыгнула через край батута и теперь неспособна адекватно выражать свои мысли.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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