Главное, что случилось за эти сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 января.

Украинские беспилотники в Ленинградской области

Над Ленинградской областью в ночь на 18 января впервые сбит украинский беспилотник, сообщили в Министерстве обороны. По данным «Фонтанки», жители домов на намывных территориях Васильевского острова примерно в это время слышали громкий звук, происхождение которого осталось неясным. Петербуржцы обсуждали это в соцсетях. Пассажиры авиарейсов из Пулково говорили о задержках при вылете.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о беспилотнике, сбитом в городском округе Подольск, — он заявил, что БПЛА летел на Москву. Портал MSK1.RU опубликовал запись, на которой слышен звук взрыва в Подольске.

О беспилотниках также сообщили из Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале пишет, после отражения воздушной атаки средствами ПВО есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава.

Главе Эстонской православной церкви Московского патриархата не продлили ВНЖ

Эстония отказалась продлить вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению (Валерию Решетникову). Об этом сообщает издание Рostimees. Известно, что Решетников в своей публичной деятельности поддерживает российскую СВО и правоохранительные органы Эстонии просили его воздержаться от таких выступлений, но он «не изменил свою линию поведения». В Таллине решили, что священник представляет угрозу безопасности государства, и отказали в продлении ВНЖ, который истекает 6 февраля.

Российские и белорусские спортсмены пройдут повторную проверку перед Олимпиадой

Спортсмены из РФ и Республики Беларусь, получившие допуск на Олимпийские игры в Париже, будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

— Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов, — цитирует ТАСС официального представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса. — Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций.

МОК в декабре допустил шесть россиян и пять белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Прокуратура запросила для Стрелкова почти 5 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) 4 года 11 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии общего режима. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на адвоката Александра Молохова. Стрелкова обвиняют в призывах к экстремизму из-за двух постов в его телеграм-канале. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма, в другом — о невыплате зарплаты военным.

Стрелкова задержали 21 июля 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. Свою вину экс-министр не признал.

Суд в Петербурге признал госизменой попытку поджога военкомата

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор медбрату Максиму Асрияну, которого обвиняли в попытке поджечь военкомат. По данным следствия, 26-летний петербуржец приготовил бутылки с зажигательной смесью, но воспользоваться ими не смог, так как у военного комиссариата стояла охрана. Позже у Асрияна нашли переписку, в которой якобы обсуждался план переезда на Украину, а также инструкцию по подрыву ж/д путей. Медбрат вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает «Фонтанка», молодого человека признали виновным в госизмене и покушении на теракт, приговорили к 8 годам лишения свободы. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, остальные — в ИК строгого режима.

Глава МИД РФ назвал слухами публикации о переговорах Москвы и Киева

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Среди прочего он много говорил об отношениях с Украиной и ее поддержке странами Запада. Глава МИД заявил, что Россия философски относится к сигналам Запада по урегулированию вокруг Украины. Публикации о том, что Москва и Киев якобы могут провести прямые переговоры в Женеве, он назвал слухами, а также заявил, что говорить об условиях завершения конфликта нужно с Западом.

— Выступая в 2022 году по этому поводу, президент в очередной раз сказал: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться. Сейчас мы видим исполнение этого пророчества, — цитирует министра ТАСС.

На днях президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что получает вопросы о начале переговоров с РФ, и упрекнул лидеров западных стран в побуждении Киева к деэскалации конфликта.

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19.01.2024