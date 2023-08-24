ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Зеленский: Украина не имеет отношения к падению самолета Пригожина
Новости Алтай
Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения
Новости Алтай
Путин: Пригожин был человеком сложной судьбы
Новости Алтай
Такой день. Томенко благодарен учителям, в Барнауле перекроют улицы
Новости Горняк
Волонтёрское движение НАДЕЖДА, или как жители Горняка и района помогают нашим бойцам
Новости Горняк
В деревнях нашего района прошли мероприятия по случаю ДНЯ ФЛАГА РОССИИ

Коллекция категорий

Бизнес98 News
Здоровье95 News
Новости Алтай558 News
Новости Горняк122 News
Образование101 News
Общество197 News
Объявления68 News
Политика154 News
Спорт126 News
Платим за интересные новости!
объявления

Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения

ГОРНЯК2201 mins

Как отметил Лавров, все государства выступают за сохранение название БРИКС, поскольку оно уже стало “брендом”

Фото: unsplash.com

Все страны БРИКС выступают за сохранение название, даже с учетом присоединившихся стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Как отметил Лавров, все государства выступают за сохранение название БРИКС, поскольку оно уже стало “брендом”. 

“Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы”, – добавил Лавров.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что союз расширится. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News