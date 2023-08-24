Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения

Как отметил Лавров, все государства выступают за сохранение название БРИКС, поскольку оно уже стало “брендом”

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Все страны БРИКС выступают за сохранение название, даже с учетом присоединившихся стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Как отметил Лавров, все государства выступают за сохранение название БРИКС, поскольку оно уже стало “брендом”.

“Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы”, – добавил Лавров.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что союз расширится. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

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