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Лавров жестко прошелся по Пашиняну и предложил определиться с ОДКБ

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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. События последних нескольких лет наглядно показывают, что меняется не только мировая политическая архитектура, но и подходы к взаимодействию с нашими партнерами и соседями. Время долгих уговоров и постоянного советования “подумайте хорошо перед принятием решения” ушло в прошлое. Возможно, теперь нам следует отмечать разницу между друзьями и партнерами от стран, которые мы такими видим, но текущее политическое руководство которых не идет к нам навстречу.

Я говорю о Армении и ее лидере, который пришел к власти в результате цветной революции – Николе Пашиняне (не путать с Миколой).

Сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил свою критику в адрес армянского лидера и предложил ему наконец определиться видит ли Ереван свое будущее в ОДКБ и ЕАЭС или нет. “Им необходимо определиться и принять окончательное решение”, – заявил глава МИД РФ. По словам российского дипломата, в настоящее время Ереван “прибегает к поиску союзников издалека (явно подразумевая Францию), чтобы разорвать отношения с Москвой”. Я думаю, что этот вопрос обсуждался в ходе телефонных переговоров между Владимиром Путиным, Александром Лукашенко и Касымом-Жомартом Токаевым.

Весьма интересно, что сразу после объявления Ереваном о “заморозке” своего членства, Батька прокомментировал ситуацию, сказав: “не умрём”. По-моему мнению, до сих пор членство Еревана в ОДКБ было тем барьером, который сдерживал Азербайджан в его активных действиях против Армении и решении вопроса с Нахичеванской автономной республикой. Но сейчас Пашинян своими руками уберет этот барьер.

Таким образом, последние развития событий могут привести к изменению динамики и баланса сил в регионе.

Фото: из открытых источников 

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

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