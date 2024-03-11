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ЛДПР предлагает перекрыть “легкие ходы” к гражданству РФ

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В партии уверены: российский паспорт еще надо заслужить

ЛДПР предлагает перекрыть "легкие ходы" к гражданству РФ

Российский паспорт / Фото: wirestock on Freepik

ЛДПР заявили, что в России нужно пересмотреть процедуру упрощенного получения гражданства. В партии считают, чтобы получить вид на жительство, необходимо прожить в России два года, и еще восемь лет после ВНЖ – для получения гражданства. Либо выдавать паспорт тем иностранцам, которые более двух лет проходили службу в Вооруженных силах России по контракту.

“Должен быть государственный подход. Нужен организованный набор рабочей силы: чтобы фирма, которая приглашает, оформляла бы документы, чтобы было больше курсов для изучения русского языка”, – говорил в свое время лидер партии Владимир Жириновский.

По словам преемника Жириновского Леонида Слуцкого, ужесточение миграционных норм – важное направление национальной политики.

“Сейчас в законе есть лазейки, позволяющие легко получать документы и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны. Россия для всех, кто считает себя русскими в самом широком смысле этого значения. И это большая честь и привилегия”, – заявил Леонид Слуцкий.

Партия всегда выступала за ужесточение миграционной политики. Очередной законопроект направлен на более тщательный отбор претендентов на получение гражданства и вида на жительство в стране. Инициатива новационная, но демократическая, уверены либерал-демократы.

И это не мигрантофобия, подчеркивают в ЛДПР. В России живут люди разных национальностей, разных религий – об этом сказано в Конституции. И об этом всегда говорит президент Владимир Путин. Только мигрантов в стране около 10 миллионов человек.

Россия понимает, что жители стран бывшего СССР хотят жить и работать в стране. Их принимают и адаптируют, помогают получить образование. Но за ними необходим жесткий контроль и корректное регулирование рынка труда. Тем более что сейчас нужны рабочие руки. По данным российского правительства, до 2030 года потребность в кадрах составит 2 млн человек.

новости Алтайский

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