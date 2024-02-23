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Ведущая праздников в Горняке

ЛДПР в Алтайском крае провела митинг, посвященный Дню защитника Отечества

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ЛДПР в Алтайском крае провела митинг, посвященный Дню защитника Отечества

Алтайское региональное отделение ЛДПР провело митинг, посвященный Дню защитника Отечества

ЛДПР в Алтайском крае провела митинг, посвященный одному из самых важных государственных праздников, празднику уважения воинских подвигов всех, кто в разные годы с оружием в руках становился на защиту Отчизны и тех, кто сегодня сражается за Россию в рамках Специальной военной операции.

С приветственным словом перед гражданами выступили депутаты Алтайского Заксобрания Сергей Булаев и Владимир Семёнов; Анна Юферева, депутат Барнаульской гордумы; Максим Ломакин, руководитель Молодежной организации ЛДПР; Сергей Рычков, полномочный представитель Союза казачьих войск России и Зарубежья по Алтайскому краю и СФО. На митинге также присутствовала Ирина Шудра, депутат АКЗС. А Людмила Цивилева, депутат ЛДПР, поблагодарила наших защитников и записала для них видеопоздравление.

Даже морозная погода не помешала собраться нам всем вместе и вспомнить о великих подвигах, которые совершали и по сегодняшний день совершают наши защитники”, – отметил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Взято отсюда.

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