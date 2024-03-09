Лебеди, которые зимуют на алтайском озере Светлое, скоро мигрируют

С наступлением плюсовых температур лебеди начнут покидать заказник

Жители Алтайского края на весенние праздничные выходные имеют одну из последних возможностей успеть посетить озеро Светлое, перед началом сезонной миграции лебедей в Салехардскую тундру, сообщает Минприроды региона

Отметим, что с установлением плюсовых температур лебеди начнут покидать территорию заказника.

Напомним, что на озеро Светлое в Советском районе Алтайского края на зимовку прилетало около 1000 лебедей.

Озеро Светлое – единственный незамерзающий водоем на Алтае, на который уже более 50 лет слетаются на зиму лебеди-кликуны. Благодаря теплым ключам температура воды всю зиму держится на уровне + 5 градусов.

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Взято отсюда