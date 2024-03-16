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Пластиковые окна в Горняке

Лебединое озеро в Алтайском крае: стоит ли ехать в марте

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Водоем находится недалеко от села Урожайное. В холодное время года сюда слетаются около тысячи лебедей и порядка 2 000 уток

Озеро Светлое в Советском районе Алтайского края пользуется большой популярностью среди туристов, ведь даже в лютые сибирские морозы оно остается свободным ото льда.

Практически каждый день на озеро приезжают туристы, которые подкармливают птиц овсом – его продают за 50 рублей прямо у входа. К слову, вход на территорию заказника платный – 100 рублей с человека. Там же организована ярмарка, где можно приобрести мед, алтайский чай, сувениры. Также гости могут полакомиться шашлыком, выпить горячий чай, глинтвейн, а также покататься на лошадях и пони.

Кроме того, на озере работает пункт обогрева, где можно согреться, выпить чай и отдохнуть совершенно бесплатно.

Лебеди-кликуны, которые прилетают зимовать на озеро, совсем не боятся людей и охотно идут на контакт. Они подплывают прямо к отмосткам и ждут, когда им насыплют корма. А все, что они не успевают поймать на поверхности, собирают со дна, окунув свою длинную шею в воду. При этом птицы громко кричат и нападают друг на друга, отгоняя от “хлебного” мостика.

Птицы прилетают на озеро в октябре и улетают примерно в середине марта, когда начинает теплеть. Сейчас на озере еще много птиц и они как будто пока не торопятся покидать комфортную среду обитания.

Взято отсюда

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