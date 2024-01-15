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Лебединый коллапс: из-за сломанного льда на Алтае не могли покормить птиц

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Лебединый коллапс: из-за сломанного льда на Алтае не могли покормить птиц

Особенно тяжело пришлось пернатым “постояльцам” заказника Лебединый

Известный в Алтайском крае орнитолог Алексей Эбель рассказал, что из-за частой смены погодных условий, на воде образовалось множество ледовых осколков, шуги, которая мешала птицам подойти к берегу на кормление. Он назвал это “коллапс в Лебедином”.

– Ураганным ветром наломало лед и принесло его к прикормочной площадке, лебеди теперь могут до нее добраться по льдинам, да и то с трудом, – отметил он.

– Вот эти вот пешком идут по льду. Как ледокол “Ермак”! – говорится за кадром.

И действительно, птицы сначала вели себя испуганно, кричали, но не подходили к берегу, даже когда инспекторы заказника рассыпали на целые льдины предназначенный для лебедей корм.

– Вот такой коллапс на озере после урагана, туристов боятся, но вроде идут потихоньку. К берегу весь лед сбило, поди разобьют лед потихоньку. Нормально все будет! – говорят здесь, оценивая ситуацию с собравшимся у площадок для кормления льдом.

“Ветер такой силы всегда же дул в обратную сторону, почему такое произошло на этот раз или повлияла оттепель лед не замерз? Теперь эту шугу будет гонять по всему озеру…” – переживают жители Алтайского края. 

Действительно, вся шуга, конечно, уже не уйдет, но большую ее часть должно растопить водой в этой части озера. 

Отметим, что у бийских лебедей из поселка Молодежный такой проблемы не возникло. 

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Взято отсюда

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