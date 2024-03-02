Местные жители ждут когда лед окрепнет, чтобы покататься на коньках, а дайверы планируют пропилить прорубь и опуститься на дно

К 1 марта ветра с южной части Телецкого озера не смогли разрушить его ледяные оковы: трещины и разломы вновь замерзли, рассказали в Алтайском заповеднике.

Снег сильным ветром сдуло, а лед стал чистым и прозрачным как стекло. Отмечается, что граница льда и открытой воды остановилась недалеко от мыса Куван.

“Местные жители ждут когда окрепнет лед, чтобы успеть покататься на коньках, а дайверы планируют пропилить майну (прорубь) и заглянуть по ту сторону параллельного мира Алтын-Келя”, – рассказывают в Алтайском заповеднике.

Ранее в заповеднике показали, как берег Телецкого в районе села Яйлю покрылся льдом.

Взято отсюда