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Ледяная красота Алтая: почему застывший каскад водопадов реки Шинок вызывает восторг

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В последний день зимы фотокорреспондент “Толка” подготовил завораживающие кадры замерзшей долины реки Шинок, славящейся своими удивительными водопадами

Зимой Алтай особенно притягателен. Долина реки Шинок – не исключение. Чего только стоит ее знаменитый каскад водопадов, куда так тянет туристов. Вот только в морозное время года дорогу сюда могут осилить лишь особо упорные ценители природной красоты. В чем ее уникальность, оценил наш фотокорреспондент. В середине февраля в составе группы журналистов он отправился в пешее путешествие по коварному маршруту в долине Шинок. Что он поймал в объектив камеры, смотрите в фотоподборке “Толка”.

Взято отсюда

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