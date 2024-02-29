В последний день зимы фотокорреспондент “Толка” подготовил завораживающие кадры замерзшей долины реки Шинок, славящейся своими удивительными водопадами

Зимой Алтай особенно притягателен. Долина реки Шинок – не исключение. Чего только стоит ее знаменитый каскад водопадов, куда так тянет туристов. Вот только в морозное время года дорогу сюда могут осилить лишь особо упорные ценители природной красоты. В чем ее уникальность, оценил наш фотокорреспондент. В середине февраля в составе группы журналистов он отправился в пешее путешествие по коварному маршруту в долине Шинок. Что он поймал в объектив камеры, смотрите в фотоподборке “Толка”.

Взято отсюда