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Ледяные горки привлекают толпы людей. На Мало-Тобольской открыли снежный городок — фоторепортаж

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Горки для детей от 3 до 7 лет, но взрослых это не останавливает

Ледяные горки привлекают толпы людей. На Мало-Тобольской открыли снежный городок — фоторепортаж

Снежный городок на улице Мало-Тобольской единственный, который не разбирают всю зиму. Кроме того, тут, в отличие от других снежных городков Барнаула, установили горки. И они ежедневно собирают аншлаг. Горки посетила и корреспондент NGS22.RU.

Погода нелетная, но народу всё равно много. Припарковаться у Мало-Тобольской удается не сразу, приходится покружиться. Когда выходишь из машины, сразу доносятся смех и новогодние песни. Это барнаульцы с детьми катаются на горках. Две ледяные горки, кажется, вмещают половину Барнаула. Людей много, но давки нет, все с хорошим настроением, поздравляют друг друга с Новым годом. Огоньки от иллюминаций поднимают настроение, взрослые не выдерживают и тоже садятся на ледянки и съезжают с горки. Все улыбаются и довольны.

Ледяные горки привлекают толпы людей. На Мало-Тобольской открыли снежный городок — фоторепортаж

Вот женщина лет сорока, скатившись, говорит:

— В моем детстве были горки метров трех, рядом с домом и никуда ехать не нужно было. А сейчас ребенок каждый день зовет кататься с горки, и приходится заводить машину, чтобы приехать, покататься и зарядиться зимним настроением.

Замерзнув, люди с детьми идут в кафе неподалеку, а затем возвращаются на горки. Со стороны парковки идут люди с ледянками и «бубликами». Это три семьи приехали кататься с горок. По словам главы одной из семей, они долго искали бесплатную горку:

— Мы доехали до поселка Южного, нам говорили, что там построили горку, но приехали и увидели елку, иллюминацию, снежных Деда Мороза и Снегурочку — и всё. А на Мало-Тобольскую приезжаем с 1 января каждый вечер, здесь красиво, есть где погреться, покушать, а главное, детям покататься.

Ледяные горки привлекают толпы людей. На Мало-Тобольской открыли снежный городок — фоторепортаж

Снежный городок на Мало-Тобольской разберут к весне. Покататься успеют все желающие.

Есть горки и поинтереснее — высотой больше трех метров. Но они будут платными, сказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков в подкасте «Вечернего Барнаула». Цены и адреса он не уточнил.

Напомним, что в NGS22.RU уже писали, где в новогодние каникулы в Барнауле можно покататься на лыжах и коньках. Погода этому способствует. Сегодня в Барнауле температура будет 17–20 градусов, пройдет небольшой снег. Ветер — 4–9 м/с, об этом говорится на сайте Алтайского гидрометцентра.

Взято Источник
04.01.2024

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