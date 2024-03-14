Ледовую переправу через Обь закрыли в Алтайском крае

Речь идёт о переправе между Быстрым Истоком и Акутихой. С потеплением они стали небезопасными.

Источник фото: Катунь 24

Согласно постановлению администрации Быстроистокского района, с 14 марта закрыта ледовая переправа через реку Обь между населенными пунктами Быстрый Исток — Акутиха. Это связано с погодными условиями и «несоответствием действующей ледовой переправы отраслевым дорожным нормам и Правилам охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края», отметили в МЧС по краю .

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , лента новостей горного алтая и республики ,