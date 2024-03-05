Легко не будет: Бийск готовится к весеннему таянию снега

Город начали готовить к весеннему паводку

В Бийске дорожные и коммунальные службы готовятся к таянию снега. Об этом сообщил в своем ТГ-канале мэр города Виктор Щигрев.

Отметим, что в этом году фиксируется достаточно глубокое промерзание почвы – более 1,5 метра в глубину, что затруднит впитывание воды и приведет к подтоплению в городе пониженных участков.

“Сегодня принимаем меры по минимизации талой воды на участках дорог, находящихся в зоне риска”, – отметил глава города.

Так, в наукограде производится вывоз немалых объемов снега по ул. Социалистическая, Матросова и т.д. Щигрев отметил, что на территориях дворов МКД и частных подворий, в нагорной части Бийска и т.д., воде от растаявшего снега сложно будет уйти в почву, поэтому она направится на низменные участки городских улиц.

“Все силы и средства нашего города приведены в готовность, чтобы сделать все необходимое для удаления талой воды. Перекачивать и вывозить придется, так как весь снег с территории города удалить невозможно”, – подчеркнул мэр.

В администрации заключены необходимые договоры с организациями на откачку, проверены имеющиеся насосные станции, сделаны требуемые запасы на отсыпку временных дамб и так далее.

“Работа по всем признакам предстоит трудоемкая. Согласно прогнозам эта весна будет не особо легкой, так что готовимся заранее”, – заявил Щигрев.

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Взято отсюда