Лекция «Рождение красоты. Краткая история первобытного искусства» в рамках лектория «Встречи с прекрасным». 14 января 2024 года

14 января 2024 года, в 14.00 , в Государственном художественном музее Алтайского края состоится лекция «Рождение красоты. Краткая история первобытного искусства». Мероприятие пройдет в рамках экспресс-курса «История искусства» лектория «Встречи с прекрасным» и станет первой встречей музейного лектория в новом 2024 году.

Если вы ничего не знаете об искусстве, но очень хотите, или знаете много, но не можете собрать знания в общую картину, то именно для вас Художественный музей Алтайского края запускает экспресс-курс «История искусства». В течение всего года (кроме лета) раз в месяц по воскресеньям приглашаем вас в музей, чтобы разобраться в истории искусства от пещерных рисунков и русских икон до квадратов Малевича и точек Кусамы.

Первая лекция курса будет посвящена первобытному искусству. Участники встречи научатся различать палеолит от мезолита, а дольмены от менгиров, познакомятся с первобытной красавицей «Венерой» и живописными бизонами в пещере Альтамира. А еще вместе попробуем разобраться, зачем вообще человек начал создавать предметы искусства.

Лекцию проведет научный сотрудник научно-исследовательского отдела, автор экспресс-курса «История искусства» Виктория Игоревна Крылова. Мероприятие состоится на базе Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» .

Ознакомиться с программой лектория «Встречи с прекрасным» на 2024 год можно здесь.

Стоимость билетов: 180 рублей (общий), 90 рублей (льготный), 45 рублей (социальный). Приобрести билет можно в кассе музея (наличный/безналичный расчет).

До встречи в Художественном!

16+

Взято отсюда.

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