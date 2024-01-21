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“Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить!”

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"Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить!"

Депутат Госдумы Мария Прусакова и барнаульские коммунисты провели сегодня памятную акцию, посвященную 100-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина, основателя партии большевиков и первого в мире социалистического государства.

На главной площади краевой столицы – площади Советов – у памятника В. И. Ленину собрались около 80 коммунистов, сторонников КПРФ, активистов общественных организаций. Открыла мероприятие первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова. Она отметила выдающуюся роль Владимира Ильича в развитии нашей страны. Затем выступили Анатолий Барсуков, первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ, Антон Арцибашев, секретарь по оргвопросам Алтайского крайкома КПРФ, Александр Волобуев, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ, Ксения Идолова, заместитель председателя Алтайского краевого отделения ВЖС «Надежда России», молодой коммунист Даниил Трухин. Каждый из ораторов отмечал заслуги Владимира Ильича перед ныне живущими и будущими поколениями: великое наследие социализма, заветы и идеи Ильича, его принципы борьбы с эксплуатацией человека человеком – до сих пор вдохновляют коммунистов по всему миру. Завершила выступления ветеран партии из Железнодорожного района Зинаида Кучеренко. Она прочла отрывок из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». После чего собравшиеся возложили цветы к подножию ленинского памятника. Также мероприятия, посвященные памяти Владимира Ильича, проходят сегодня по всему Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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