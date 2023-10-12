Ленин вновь завоевывает умы россиян

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Книги на темы коммунизма и социализма стали больше интересовать российских читателей. Это следует из анализа статистики продаж электронных и аудиокниг, который провел сервис цифровых книг «ЛитРес». Сообщает ИА DEITA.RU.

Так, с начала этого года было продано на 39% больше произведений в категории «коммунизм», чем за тот же период в 2022 году. А категория «социализм» выросла в третьем квартале этого года на 24%. За пять лет эта категория показала рост на 458%.

Самой продаваемой книге о коммунизме в этом году стала биография вождя мирового пролетариата Владимира Ленина под названием «Ленин. Человек, который изменил все» авторства Вячеслава Никонова. На втором месте – социально-фантастическое произведение Алины Нури «Красный контингент», где главный герой выживает в коммунистическом будущем. Третью строчку рейтинга заняла аудиокнига самого Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма».

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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