Леонид Слуцкий – о мире на Ближнем Востоке

Выступление Председателя ЛДПР Л.Э. Слуцкого на Ютюб-канале «Депутат Слуцкий» о мире на Ближнем Востоке

Добрый день!

Это канал «Депутат Слуцкий».

Ближайшие несколько минут, как всегда, в нашем эфире, как всегда, о тайнах и истинной подоплеке событий в мире политики.

В этом выпуске – почему только международный трибунал может привести к миру на Ближнем Востоке.

Уже 12 тысяч погибших жителей Сектора Газа за полтора месяца войны Израиля с ХАМАСом. Почти 30 тысяч раненых. Это данные Минздрава Палестины. И эти кошмарные невероятные цифры увеличиваются с каждым днем, каждым часом.

Видеокадры последствий военной операции Израиля в Секторе Газа впечатлили уже даже западных лидеров, которые еще совсем недавно послушно шли в фарватере внешней политики США и во всем поддерживали только именно Израиль.

Президент Франции Макрон призвал Израиль «прекратить убивать малышей, женщин и стариков» – дословно. Де-факто бомбят гражданских. «Этому нет причин, нет оправданий» – заявил тот же Макрон в интервью BBC.

Ему буквально слово в слово вторит теперь премьер-министр Канады Трюдо. «Убийства женщин, детей, младенцев в Секторе Газа должны прекратиться» – заявляет теперь премьер-министр Канады.

Канада, Франция вслед за США официально признали, что Израиль имеет право на самозащиту после жестокого нападения ХАМАСа. И действительно, безучастно смотреть на гибель мирных людей в Газе становится все труднее – все больше людей в мире считают сейчас войну Израиля в Газе своего рода холокостом наоборот – геноцидом, который устраивает уже теперь само еврейское государство в отношении мирных палестинцев.

Что им предлагает сделать Израиль – идти голыми руками бороться с боевиками из ХАМАС? Всем умереть под бомбардировками, очистив, наконец, эту землю для Израиля? Всем 2 млн куда-то убежать, может быть? Опять таки, полностью очистив землю для жителей Израиля.

Но куда должны бежать со своей земли миллионы арабов, жившие тут веками? Почему?

И этих вопросов. Президент Турции Эрдоган уже назвал действия Израиля геноцидом и военным преступлением. Турция пытается обратиться с иском в Международный уголовный суд в Гааге.

Ну а я, как лидер одной из старейших политических партий в России ЛДПР, призываю мировое сообщество рассмотреть возможность созыва Международного трибунала по расследованию военных преступлений в Газе с начала последнего конфликта.

И призываю также расширить эти иски. Прежде всего против Соединенных Штатов – как главного спонсора и вдохновителя непропорционального военного ответа Израиля на теракт со стороны ХАМАС. Этот ответ выглядит уже абсолютно непропорциональным, кровавым, жестоким. И таковым останется в мировой истории.

Мир знает прецеденты создания военных трибуналов. Правда, ранее они были организованы только при одном условии – если это было выгодно США. Сейчас ситуация иная, но надо уже перестать просто говорить про конец американской гегемонии – она похоронена в Газе. Это так.

Уверен, что необходимы решительные действия. Посмотрите на итоги этой гегемонии – со времен Второй мировой войны произошло более 250 военных конфликтов, 80% из них дело рук США и их союзников в НАТО.

Только после сентября 2001 года на планете появилось как минимум 38 млн. перемещенных лиц.

Вот количество беженцев всего лишь в нескольких странах, куда вторгались США:

Сирия – 7,1 млн.

Афганистан – 5,9 млн.

Йемен – 4,6 млн.

Сомали – 4,3 млн.

Ливия – 1,2 млн.

А вот цифры жертв лишь некоторых военных операций с участием США и НАТО после 1949 года, после создания ООН.

Корейская война (1950-1953) – погибли 4 млн.

Гражданская война в Лаосе (1959) – США сбросили на Лаос около 3 млн. тонн бомб. Только от взрывов оставшихся в земле боеприпасов за последние полвека там погибли 30 тысяч человек.

Война во Вьетнаме (1964-1975) – за годы войны погибли 3 млн. жителей.

Бомбежки Боснии и Герцеговины (1995) – общее количество погибших в Боснийской войне тогда составило около 100 тысяч человек.

Уничтожение Югославии (1999) – тогда общее число погибших гражданских лиц составило более 2,5 тысяч человек, в том числе 400 детей, и около 10 тысяч человек были ранены. Это бомбардировки Белграда и не только – 1999 год. Речь не только о последующем дроблении страны – речь о смертях.

Вторжение в Афганистан (2001-2021), итог 20-летней военной операции – около 50 тысяч погибших мирных афганцев, миллионы беженцев.

Вторжение в Ирак (2003) – за время военных действий и оккупации в Ираке погибло по разным оценкам от 650 тысяч до 1 млн. человек, страна превратилась на долгие годы в страну без государства.

Воздушные удары по Ливии (2011) – вторжение коалиции НАТО привело к гибели от 15 до 30 тысяч человек, и тоже страна без государства по сей день.

Интервенция в Сирию (2014) – погибли по разным оценкам от 580 тысяч до 1 млн. сирийцев. И только Россия не дала превратить государство в террористический исламский халифат.

Вот она, пресловутая «гегемония» США в цифрах.

На днях на вопрос «а нарушает ли Израиль международное право» тот же президент Франции Макрон ответил, что не его дело судить об этом.

Что ж, выражусь более определенно – судить должен как раз независимый международный военный трибунал. Посмотрим, сможет ли многополярный мир XXI столетия научиться создавать новый справедливый порядок уже в самом ближайшем будущем.

Взято отсюда.

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