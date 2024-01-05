Леонид Слуцкий получил удостоверение кандидата на должность Президента РФ

Сегодня, 5 января, Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий первым получил в Центральной избирательной комиссии удостоверение кандидата на должность Президента Российской Федерации

Получение удостоверения подтверждает окончательную регистрацию Председателя ЛДПР в качестве участника предвыборной гонки.

«Благодарю коллег и Эллу Александровну Памфилову за слаженную работу в праздничные дни. Сегодня же продолжу поездки по регионам, отправлюсь в Сочи. Планируем провести несколько встреч с жителями города. Кампания будет интересной и эффективной для граждан страны. Ключ на старт, кампания запущена. Работаем», – сказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее, 25 декабря, Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК необходимые для участия в выборах главы государства в 2024 году, а 1 января ЦИК приняла документы Председателя ЛДПР для регистрации в качестве кандидата на должность Президента РФ. Леонид Слуцкий стал первым из претендентов, подавших необходимый пакет документов для регистрации.

В ближайшие два месяца Леонид Слуцкий вместе с делегацией ЛДПР посетит более 30 регионов. Свою предвыборную кампанию Леонид Слуцкий начал с г. Анадырь Чукотского автономного округа. Предвыборная программа Председателя ЛДПР будет формироваться по итогам встреч с избирателями и общественно-деловыми объединениями в рамках его поездок в регионы.

Выборы Президента России состоятся 17 марта 2024 года.

По итогам внеочередного XXXV съезда ЛДПР, в качестве кандидата на выборах Президента страны партия единогласно выдвинула действующего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

В качестве кандидата Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий впервые принимает участие в выборах Президента РФ.

Взято отсюда.

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