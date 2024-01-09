Леонид Слуцкий пообщался в Сочи с предпринимателями и проверил цены в супермаркетах

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край делегация ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким встретилась с местными жителями, общественниками, представителями малого и среднего бизнеса, а также посетила новогоднюю ярмарку. Большая часть продуктов на ней – от местного производителя, товары в основном реализуются без посредников

Визит в Сочи Леонида Слуцкого начался с торгового центра «МореМолл», а также новогодней ярмарки возле самого ТЦ, там представлены товары местных производителей. На прилавках — изделия из кожи, дерева, сувениры, сладости, аксессуары. Председатель ЛДПР пообщался с предпринимателями, посетителями и продавцами, обсудив дополнительные меры поддержки МСП в регионе. Именно представители малого и среднего бизнеса в России создают рабочие места и развивают креативную экономику страны, заметил он, поэтому ЛДПР всегда поддерживала эту сферу.

«Малый бизнес востребован, он должен стать нормой для того, чтобы попробовать себя, стать частицей российской креативной экономики, он может способствовать и самодостаточности регионов, для этого на местах нужна господдержка. Я думаю, что мы продолжим общение и выровняем, соберем тот блок задач, который по сути станет предвыборной программой партии в этот период президентской кампании и лично моей как кандидата», – отметил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий также выслушал родителей детей, которые посещают развлекательный центр в ТЦ, обсудив с ними, какие проблемы надо решать в первую очередь. Молодые родители рассказали Председателю ЛДПР, что в Краснодарском крае семьям необходимо доступное жилье, развитие здравоохранения, детской инфраструктуры.

ЛДПР всегда уделяла большое внимание инициативам, направленным на улучшения качества жизни семей с детьми, а также на расширение возможностей для молодых родителей.

«Формируем нашу предвыборную программу, потому что она базируется именно на пожеланиях и проблемах людей, мы не формируем эту программу заранее. Количество ясельных групп для деток от полутора до трех лет, чтобы молодые мамы совмещали материнство с профессиональной карьерой, ставки ипотечного кредитования, масса других вопросов», – отметил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также Леонид Слуцкий проверил и цены на продукты в супермаркетах города. ЛДПР неоднократно говорила о необходимости ввести государственное регулирование цен на продукты питания. Потому что без этого на товары первой необходимости пока фиксируются неутешительные цены: говядина – 500-700 рублей; курица – 350-500 рублей; хлеб – 40-70 рублей; яйца куриные – 120-150 рублей; а за литр молока придется отдать 80-100 рублей.

После в магазине были закуплены продуктовые наборы для передачи нуждающимся через региональное отделение партии.

Предвыборная программа Леонида Слуцкого формируется в зависимости от поездок в субъекты Российской Федерации и общения с жителями регионов. Председатель партии вместе с коллегами за два с половиной месяца планирует посетить более 30 регионов России. Свой рабочий тур ЛДПР начала с г. Анадыря Чукотского автономного округа, в первую неделю нового 2024 года делегация посетит г. Сочи и г. Саратов. В ЛДПР уверены, именно позиция народа станет оценкой партии на выборах 17 марта 2024 года.

Взято отсюда.

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