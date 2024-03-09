Леонид Слуцкий предложил присвоить статус ветерана боевых действий военно-гражданским служащим

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким предложили наделить статусом ветерана боевых действий граждан, работающих в военно-гражданских администрациях на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. По мнению Леонида Слуцкого, статус ветерана боевых действий должны получить все, кто принимает непосредственное участие в СВО, даже если не находится в зоне её локального проведения

Соответствующая инициатива направлена на заключение в Правительство РФ 9 марта 2024 года.

«С момента начала СВО в военно-гражданских администрациях остались работать люди, понимающие опасность и ответственность. Пока некоторые уничтожали документы и портили имущество, патриоты Донбасса, Запорожья, Херсонщины и Луганщины действовали ради благополучия веривших им людей. И до сих пор, к сожалению, они продолжают рисковать, подвергаясь давлению и атакам со стороны укронацистов. Так погибли наш коллега, депутат ЛДПР в Луганской Народной Республике Михаил Филипоненко и наш друг Кирилл Стремоусов. Мы всегда будем их помнить. Считаю, что сотрудники военно-гражданских администраций должны получать такие же меры социальной поддержки, как ветераны боевых действий и специалисты, командированные на территории проведения специальной военной операции», – прокомментировал законопроект Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Согласно действующему законодательству статус ветерана боевых действий получают только гражданские лица, командированные на территории специальной военной операции.

Председатель ЛДПР считает, что в силу высочайшей стратегической значимости работа в военно-гражданских администрациях в ходе СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей в период с 30 сентября 2022 года также должна являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , вести алтай новости сегодня