Леонид Слуцкий принял участие в церемонии открытия памятного знака Владимиру Жириновскому

В Усадьбе Гребнево в Щёлково Московской области Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий принял участие в церемонии открытия памятного знака на месте, где будет установлен памятник Основателю партии Владимиру Жириновскому

Место для памятника выбрано неслучайно: в 1993 году Владимир Жириновский победил на выборах в Государственную Думу именно от Щелковского района. Леонид Слуцкий подчеркнул, что Владимир Жириновский вписал своё имя в историю России «золотыми буквами», а партия сегодня продолжает дело её Основателя и работает по его заветам.

«Пройдет не продолжительное время, не столетия, даже не десятилетия: годы, месяцы, по все стране будут памятники Жириновскому. И не буду предвосхищать сколько их будет: сотни или тысячи, но это будут осознанные памятники, мемориальные знаки, объекты памяти одному из самых выдающихся россиян. Владимир Вольфович часто приезжал сюда. В последние годы усадьба Гребнево становится важным местом для сохранения исторической памяти. Символично, что именно здесь мы открыли памятную доску в честь Владимира Вольфовича. Памятник основателю ЛДПР будет важным символом того, что дело Жириновского живет!

Принципы, которые наш лидер заложил в основу работы партии, мы бережно храним. Главный принцип ЛДПР – людям нужна правда! Пока чиновники рисуют красивые отчеты и живут в альтернативной реальности, мы знаем обстановку на земле. Проводим Всероссийский опрос «Скажи Слуцкому правду!», каждое обращение отрабатываем с региональными властями. Для нас важно помочь каждому человеку, как завещал нам великий Жириновский!» – подчеркнул Леонид Слуцкий.

Председатель ЛДПР напомнил, что Основатель партии Владимир Жириновский всегда представлял интересы простого народа. Это сделало ЛДПР по-настоящему народной партией, за которую голосуют очень разные люди. Леонид Слуцкий подчеркнул, что миссия ЛДПР – поддержать настоящих патриотов своей страны.

Справочно:

На выборах в Государственную Думу I созыва ЛДПР заняла первое место, набрав 22,92% голосов избирателей. Это принесло ЛДПР 59 думских мандатов, а еще 5 мест ей обеспечили одномандатники. За эти восемь созывов ЛДПР разработала сотни принятых законопроектов, улучшающих жизнь наших людей, укрепляющих экономику России, ее международный авторитет и влияние. В 1993 году Владимир Жириновский впервые избрался в депутаты Госдумы от 114 Щелковского одномандатного округа. Тогда за Жириновского проголосовали 104 тысячи избирателей.

Взято отсюда.

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