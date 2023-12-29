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Леонид Слуцкий призвал признать русофобию уголовно-наказуемым деянием

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Леонид Слуцкий призвал признать русофобию уголовно-наказуемым деянием

Рига массово выселяет русских. Россия не оставил депортируемых из Латвии граждан России на произвол судьбы, подчеркнул лидер ЛДПР, глава международного комитета Думы и председатель Российского фонда мира Леонид Слуцкий

Из Латвии будут выдворены по меньшей мере 1213 граждан России, которым не продлили вид на жительство (ВНЖ) в республике. Подобные действия — первый признак фашистской власти, объяснил Леонид Слуцкий.

‒ Русофобия стоит во главе угла политики прибалтийских стран, поскольку давно стала для них «входным билетом» в НАТО и ЕС. Россия не оставит депортируемых из Латвии русских на произвол судьбы, если они захотят вернуться на Родину. Своих мы не бросаем.

Как председатель Комитета Госдумы по международным делам и глава Российского Фонда мира, давно занимаюсь проблемами россиян и соотечественников, попавших в беду за рубежом. Что могу сказать? В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо, в первую очередь, провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе, тех семей, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно-наказуемым деянием! ‒ подчеркнул лидер ЛДПР.

Фракция ЛДПР озвучивает свою позицию по этому вопросу еще с прошлого года и на разных уровнях, уточнил Слуцкий.

‒ Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство. Против Русского мира объявлена война. И законы должны быть соответствующими военному времени! ‒ заключил он.

Подробнее — на канале «Депутат Слуцкий».

Взято отсюда.

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