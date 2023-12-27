Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Леонид Слуцкий рассказал о тематических линиях в рамках предвыборной кампании

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Леонид Слуцкий рассказал о тематических линиях в рамках предвыборной кампании

Председатель ЛДПР и кандидат от партии на предстоящих выборах президента отметил, что выдвигает тезис, что ближайшие 6 лет должны стать временем регионов России.

Он также выделил малый бизнес, которому необходимо дать возможности для роста и развития. Штабы кандидата в Президенты Леонида Слуцкого будут образованы по всей стране на базе региональных отделений ЛДПР. Федеральный штаб фактически уже начал работу, а региональные штабы начнут работу с 3 января 2024 года. Слуцкий лично возглавит Федеральный штаб. В основном в штабе будут работать партийные функционеры, но будут привлекаться и люди со стороны, которые будут вести важнейшие тематические направления работы, прежде всего связанные с поддержкой и развитием малого предпринимательства.

К президентской кампании планируется привлечь большой волонтёрский корпус.

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix