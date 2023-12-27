Леонид Слуцкий рассказал о тематических линиях в рамках предвыборной кампании

Председатель ЛДПР и кандидат от партии на предстоящих выборах президента отметил, что выдвигает тезис, что ближайшие 6 лет должны стать временем регионов России.

Он также выделил малый бизнес, которому необходимо дать возможности для роста и развития. Штабы кандидата в Президенты Леонида Слуцкого будут образованы по всей стране на базе региональных отделений ЛДПР. Федеральный штаб фактически уже начал работу, а региональные штабы начнут работу с 3 января 2024 года. Слуцкий лично возглавит Федеральный штаб. В основном в штабе будут работать партийные функционеры, но будут привлекаться и люди со стороны, которые будут вести важнейшие тематические направления работы, прежде всего связанные с поддержкой и развитием малого предпринимательства.

К президентской кампании планируется привлечь большой волонтёрский корпус.

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости алтая и барнаула ,