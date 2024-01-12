Леонид Слуцкий: Россия должна стать лидером в военном кораблестроении

Судостроительная отрасль для России стратегическая, это — гарантия безопасности страны. ЛДПР предлагает пересмотреть развитие отрасли и обеспечить военными заказами каждый отечественный судостроительный завод в самое ближайшее время. Об этом заявил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с сотрудниками судостроительного завода «ЛОТОС» в городе Нариманове в ходе рабочей поездки в Астраханскую область

Председатель ЛДПР напомнил, что судостроительная отрасль является одной из ключевых для обороноспособности России — 2/3 государственной границы нашей страны проходит по морю. Сегодня Россия опережает страны НАТО в разработке передовых наземных вооружений. При этом пока США, будучи одним из лидеров военного кораблестроения, задаёт основные глобальные тренды в развитии военно-морских сил.

ЛДПР предлагает пересмотреть стратегические документы развития отечественного судостроения. При возникающих угрозах национальной безопасности страны со стороны США у России должен быть достойный ответ.

«У нас должен быть самый передовой флот, который не только будет иметь возможность уничтожать любую цель, но и сам станет угрозой для тех, кто рассматривает Россию в качестве противника. Особое внимание нужно уделить крупным надводным кораблям, которые необходимы на СВО. СВО ещё раз показала несостоятельность искусственно навязываемой России концепции «великой континентальной державы», которой океанский флот якобы не нужен. Уверен, что с новыми кораблями Военно-морского флота мы будем освобождать Одессу, Николаев и другие города Украины», – отметил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Кроме того, по мнению Леонида Слуцкого, необходимо модернизировать отрасль кадрового обеспечения и обновлять систему производственных мощностей. В настоящее время по отрасли наблюдается ежегодное снижение доли молодых кадров, основной возраст сотрудников, на долю которых приходится более 50% персонала предприятий, – старше 40 лет. При нынешней демографической ситуации количество молодёжи, выходящей на рынок труда, сокращается. Это говорит о том, что инвестиций в обновление производственных мощностей не хватает.

«Мы пообщались с коллективом предприятия и руководством – с профессионалами, которые не один десяток лет отдали советскому и российскому судостроению. Думаю, что мы сумеем расшить, решить эти вопросы, которыми сегодня предметно обменялись. Наши задачи – максимально автоматизировать процессы на заводах и предприятиях, перевооружить их станками, внедрить технологические решения. Для России это такое же время возможностей. Необходимо пересмотреть подход к организации труда человека и создать условия для творчества и открытий – вот цель на 6 лет. Но пока необходимо пристальное внимание к прогнозу обеспечения кадрами судостроительной отрасли. К 2035 году Россия планирует в разы увеличить число выпускаемых судов. Важно, чтобы отрасль не испытывала критического недобора кадров», – подчеркнул Леонид Слуцкий.

Слуцкий добавил, что большие производственные объединения должны быть притягательными для молодежи, для этого необходимы не только достойные условия труда и оплата, но и понятные перспективы для семейной и личной реализации.

Взято отсюда.

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