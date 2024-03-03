Леонид Слуцкий: Совершеннолетние дети погибших участников СВО должны иметь право на получение выплат

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким предложили снять возрастные ограничения на получение единовременной выплаты для детей военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО

Леонид Слуцкий считает, что совершеннолетние дети погибших участников спецоперации имеют полное право на получение выплаты в связи с тяжёлой утратой. Соответствующая инициатива направлена в Правительство РФ 3 марта 2024 года.

«На передовой должны знать, что в тылу всё в порядке. У многих участников СВО совершеннолетние дети. Им тоже нужна поддержка, но на сегодняшний день закон этого не позволяет. В случае ранения или гибели помощь получают только супруги, несовершеннолетние дети или брат, сестра погибшего. Взрослые дети участников СВО, обратившись за выплатами, получают отказ, хотя являются ближайшими родственниками. Таких ситуаций быть не должно. Важно дорабатывать законодательство, чтобы обеспечить семьи бойцов заботой. Предлагаем убрать ограничение по возрасту для детей участников СВО. Если, к сожалению, боец геройски погиб, все его дети должны получить положенные выплаты», – прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

В настоящее время законодательством установлена единовременная выплата в размере 5 млн рублей в случае гибели участника СВО. В случае ранения размер выплаты составит 3 млн рублей. На выплату вправе рассчитывать члены семьи погибшего: супруги, родители, дети до 18 лет или обучающиеся по очной форме до 23 лет, фактические воспитатели и лица, находившиеся на иждивении у погибшего. При отсутствии членов семей единовременная выплата производится в равных долях братьям и сёстрам, имеющим с военнослужащим общих отца или мать.

При этом совершеннолетние дети погибших участников СВО в случае обращения за выплатой получают отказ. То есть, являясь близкими родственниками с отцом-участником СВО, они оказываются в дискриминационных условиях, при этом, безусловно, имея моральное право на получение такой выплаты в связи с тяжёлой утратой.

Леонид Слуцкий предлагает восстановить равенство и поддержать детей погибших участников СВО, выполняющих свой долг перед страной, сняв возрастные ограничения в отношении детей для получения единовременной выплаты в связи с утратой военнослужащего.

Взято отсюда.

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