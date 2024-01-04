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Леонид Слуцкий встречает День рождения на работе

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Леонид Слуцкий встречает День рождения на работе

4 января свой День рождения отмечает Председатель ЛДПР, руководитель Фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации Леонид Слуцкий. Свой день рождения, как всегда, проводит на работе — перед партией стоит много задач, которые надо решать

Депутаты фракции так же, как и Председатель, несмотря на думские каникулы, работают в регионах. Те, кто хоть раз общался с Председателем старейшей политической партии современной России, сходятся в одном: Леонид Слуцкий — человек дела.

Леонид Эдуардович не только сумел сберечь политическое наследие Владимира Жириновского, сохраняя память об Основателе ЛДПР, но и вывел партию на новый уровень работы.

У него не всегда есть время на сон, зато обязательно найдутся несколько минут, а то и часов, чтобы выслушать человека, который пришёл к нему за помощью и помочь ему.

Партийцы и сторонники, депутаты, сенаторы ЛДПР поздравляют Председателя с Днем рождения и желают Леониду Эдуардовичу добиться новых, еще больших успехов в развитии страны, а также в защите интересов России и ее граждан!

Взято отсюда.

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