Leroy Merlin переименовал материнскую компанию в России в “Ле Монлид”

Решение о ребрендинге руководство пока не приняло

Ретейлер DYI “Леруа Мерлен” в России переименовал материнскую компанию своей структуры в РФ – ООО “Леруа Мерлен Восток” в ООО “Ле Монлид”, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

“5 марта 2024 года юридическое наименование ООО “Леруа Мерлен Восток” сменилось на ООО “Ле Монлид” без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании. Решений о ребрендинге на текущий момент не принято”, – заявили в пресс-службе “Леруа Мерлен”.

Материнскую компанию переименовали в рамках передачи управления локальному менеджменту “Леруа Мерлен” в России, рассказал ретейлер.

Напомним, в марте 2023 года французская компания Adeo, которая владеет брендом Leroy Merlin, заявила о принятом решении продать свои магазины строительных материалов в РФ российскому менеджменту. Так, в декабре 2023 года появилась информация, что главным владельцем ООО “Леруа Мерлен Восток” стала компания Scenari Holding LP. Известно, что компания зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как указано на сайте российской Leroy Merlin, сеть магазинов в РФ насчитывает более 100 магазинов в нескольких десятках городов страны.

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Взято отсюда