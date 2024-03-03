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Лесник из Бийска победил на Всероссийском конкурсе «Лучший лесной инспектор»

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Лесник из Бийска победил на Всероссийском конкурсе «Лучший лесной инспектор»

В лесном хозяйстве он работает уже 14 лет

Лесник из Бийска победил на Всероссийском конкурсе «Лучший лесной инспектор – 2023», сообщают «Вести Алтай». Речь идет о начальнике отдела управления лесами в Бийском лесничестве Евгении Волынкине.

В лесном хозяйстве Евгений Волынкин работает уже 14 лет, а начинал он вальщиком леса. 

В кабинете Евгений в основном разбирается с делами по нарушениям или, например, руководит подготовкой плана по профилактике лесных пожаров. В лесу проводит патрулирования, лично следит за порядком. Иногда даже приходится сидеть в засаде.

Для него самое главное в работе – видеть пользу: когда нарушений становится меньше, а люди стараются беречь лес.

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Взято отсюда

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