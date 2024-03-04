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Лесоречье Булыгино. Как в Барнауле хотят реновировать место, где был известный пляж

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Тихое место между стеной хвойного леса и рекой, где был популярный пляж Лесной пруд, может стать оживленным кварталом новостроек с набережной

Перспектива застройки некогда культового места – Лесного пруда – становится все ближе. Проект создания площадки для многоэтажек и социального ядра уже готов и даже прошел строительную госэкспертизу. Подрядчику осталось получить разрешение на строительство и приступить к работам, которые до этого не раз откладывались. Не исключено, что они начнутся уже в этом году. А пока проект формирования искусственного земельного участка (ИЗУ) замер на низком старте, фотокорреспондент “Толка” побывал в районе некогда популярного пляжа, чтобы запечатлеть, что здесь происходит сейчас.

Сегодня от Лесного пруда (район Булыгино) остались только одноименная остановка и едва заметные буквы названия на дамбе в районе проезда Канатного. Между тем в 80-е и 90-е годы это место пользовалось большой популярностью у горожан.

Здесь был пляж с пологим песчаным берегом и чистой водой. Он появился на берегу искусственного пруда, который образовался благодаря дамбе на Барнаулке. По сути, пруд был водохранилищем, которое эксплуатировали вплоть до конца 90-х годов.

Взято отсюда

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