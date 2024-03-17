Летели коктейли Молотова, разливалась зелёнка: выборы получили внезапный поворот

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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Как бы вражеские оппоненты не пыжились, у них все равно ничего не получилось. Они только зря потратили свои ресурсы и возможности, провокации в первый день выборов хоть и состоялись, но не привели к ожидаемым результатам. Как пишет Дзен-канал Великоросс.

Не исключено, что Запад и дальше будет пытаться строить козни. Однако наши спецслужбы и силовые ведомства к этому готовы.

Официальные площадки ЦИК подверглись тысячам кибератак и это были не просто хакерские наскоки, а вполне грамотные и продуманные действия специалистов высокого уровня. То есть, можно констатировать тот факт, что за помехи технического уровня отвечали западные спецслужбы. А вот подготовкой провокаций на избирательных участках, по всей видимости, занимались доморощенные агенты вражеской разведки соседней страны. Они же и нашли людей, которые выполнили их приказы.

Например, один мужчина, под угрозой того, что на него могли оформить кредит, согласился прийти на выборы и вылить краску в урну для бюллетеней. Другие же, пошли еще дальше и выплеснули зеленку, чтобы испортить официальные документы. Но, как заявили в ЦИК, это ни в коей мере не повлияет на итоги выборов.

Были, кстати, и попытки сжечь урны и кабинки для голосования. И эти преступные действия совершали не только молодые люди, но и пенсионеры. На одном из участков пожилая женщина вылила горючую смесь возле кабинки, после чего возник пожар. Огонь оперативно потушили, а в это время гражданка успела заснять провокацию на телефон. И это говорит о том, что она выполняла чей-то заказ и фиксировала отчет для получения гонорара.

В другом регионе пытались забросать избирательный участок коктейлями Молотова, однако большого возгорания удалось избежать, а вот преступник был задержан на месте. И теперь ему, а также и всем остальным, кто отличились похожими преступлениями, грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Возникает вопрос: они вообще чем думали, когда соглашались на подобные провокации? Рассчитывали, что им это с рук сойдет и максимум в хулиганстве обвинят? Нет, их будут судить за посягательство на работу избирательных комиссий. А это уже не просто хулиганская выходка, к тому же, могут и жестче поступить, обвинить в государственной измене.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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