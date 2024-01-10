Самолет. Аэропорт Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании “Аэрофлот” покружил над Горно-Алтайском, а потом ушел на запасной аэродром в Барнаул. Обстоятельства случившегося пока неизвестны

Утром 10 января летевший в Республику Алтай самолет приземлится в Алтайском крае, сообщает Telegram-канал “Алтай: главные новости”.

Воздушное судно должно было доставить пассажиров из Москвы в Горно-Алтайск, однако в конце полета борт резко изменил маршрут. Почти долетев до пункта назначения, самолет сделал несколько кругов, а потом развернулся и направился в сторону Барнаула.

В настоящее время причина, по которой рейс изменил место приземления, неизвестна.

Ранее стало известно, что в Норильске самолет со 169 пассажирами выкатился за пределы полосы при посадке. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Взято отсюда