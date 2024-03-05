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Летевший в Сочи самолет со 168 пассажирами чуть не разбился при посадке

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Летевший в Сочи самолет со 168 пассажирами чуть не разбился при посадке

Пилоты. Самолет Фото: unsplash.com

Комиссия пришла к выводу, что неграмотные действия экипажа привели к тому, что они временно потеряли управление над самолетом и утратили способность адекватно реагировать на поступающую информацию

23 декабря в аэропорту Сочи едва не потерпел крушение самолет Boeing 737-800, который летел из Казани, сообщает “Лента.ру”.

Известно, что воздушное судно, которое перевозило 168 пассажиров, при заходе на посадку попало в сильную грозу. 27-летний второй пилот несколько раз предлагал 50-летнему командиру уйти на второй круг, однако тот долго не решался на это.

Пошел он на это только тогда, когда самолет начало сильно болтать. Во время правого разворота крен составил более 30 градусов. При этом несколько секунд экипаж ничего с этим не делал.

Позже борт еще несколько раз накреняло в разные стороны и он едва не ушел в сваливание. Поворот самолета вокруг его поперечной оси при этом составлял 20 градусов. Само воздушное судно при заходе на второй круг летело на очень маленькой скорости, что также могло привести к крушению. Крен самолета достигал 49 градусов.

Однако благодаря механическим действиям пилоты смогли выправить ситуацию и направить самолет на дополнительный аэродром. После расследования командира перевели во вторые пилоты без права повышения.

Ранее стало известно, что владелец самолета, упавшего около Старобелокурихи, отделался штрафом в 30 тысяч рублей.

Взято отсюда

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