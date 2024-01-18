Рассказываем, как изменят внутренности отечественного лайнера перед передачей нацперевозчику

Без интернета и мониторов, но с USB-разъемами и розетками: такими будут собирать первые самолеты Ту-214 для «Аэрофлота». Об этом сообщил РБК со ссылкой на инвестпроект льготного лизинга самолетов.

Первые пять Ту-214 должны поступить в авиапарк национального перевозчика в декабре 2024 — январе 2025 года. Всего до конца 2025 года «Аэрофлоту» передадут 63 борта: 18 — MC-21, 34 — SSJ-100, 11 — Ту-214.

Самолет ТУ-204 в серийное производство запустили в 1992 году. На модификации лайнера, Ту-214, летает спецотряд «Россия», который перевозит первых лиц государства, включая Владимира Путина.

Выпускается Ту-204/214 штучно на Казанском авиазаводе, принадлежащем «Объединенной авиастроительной корпорации». ПАО «ОАК» — структура Ростеха, в которую входит ПАО «Туполев». ОАК также производит МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

Но российские пассажирские авиакомпании в последнее время пассажиров на Ту-214 не перевозили. Лишь в январе 2024 года «тушку» получил первый перевозчик — Red Wings. И то борт был не новый: собранный в 2009 году, бывший в употреблении сначала у «Трансаэро», затем и у самого Red Wings.

Никаких развлечений

«Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) пока согласовали только часть параметров новых салонов для одиннадцати первых Ту-214. В них планируют установить 12 кресел для бизнес-класса с расстоянием 96 сантиметров между ними и 163 кресла для эконома с расстоянием 78 сантиметров. В сидения вмонтируют розетки, USB-разъемы, обеденные столики, а в бизнесе добавят коктейльные столики.

Мониторы для системы развлечений на борту самолета планируют устанавливать только с 2026 года. Не будет в первых поставках и интернета.

Самолеты не выдержат новые салоны?

Правда, как заявил MSK1.RU авиаэксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, такие требования «Аэрофлота» к новым салонам трудновыполнимы.

— Ту-214 родом из 90-х, когда еще ничего подобного, в общем-то, в самолетах не было. Поэтому нужное оборудование придется для этого самолета разрабатывать и затем устанавливать. И проблема даже не в том, что нужно где-то найти его производителя за рубежом и купить — у нас в стране, насколько я понимаю, таких просто нет, — рассказал MSK1.RU Роман Гусаров.

После этого требуется «провести комплекс испытаний, чтобы убедиться в безопасности» оборудования, уточняет Гусаров.

Переделывать управление или учить бортинженеров?

Другой важный момент, на который обращает внимание авиаэксперт, состоит в том, что пилотируют Ту-214 три человека вместо двух. В составе экипажа дополнительно работает бортинженер.

Как считает Гусаров, по меркам мировой авиации три человека в кабине пилотов — это «анахронизм, как говорится, дедовские решения». Одним из требований «Аэрофлота» как раз была доработка самолетов до соответствия современным требованиям и использование стандартной системы подготовки пилотов.

— Чтобы посадить на Ту-214 двух пилотов (командира и второго пилота), нужно переработать бортовое оборудование — это уже куда сложнее и куда дороже. И куда важнее. Потому что на сегодняшний день у нас в стране просто нет системы подготовки бортинженеров.

Однако Гусаров обратил внимание еще и на темпы производства Ту-204/Ту-214 — «за минувшие 30 лет в среднем 3 самолета в год». Ровно столько же собирались выпустить в 2023 году, но так и не смогли — не собрали ни одного.

— Сейчас нам за 6 лет обещают 115 самолетов. Я как-то не понимаю, что должно произойти? Какое-то чудо? Чтобы вдруг на технологической базе прошлого века, на которой построен Ту-214, его начнут производить большими сериями? Откуда это возьмется? — заключил Гусаров.

MSK1.RU отправил запрос в ОАК.

В конце 2023 года опытный образец самолета Ил-96–400М совершил первый полет. Ранее мы писали, на чём будем летать, пока МС-21 не пустят в серию. А еще рассказывали, что такое Ту-214 и может ли он выпускаться полностью на российских деталях.

Взято Источник

18.01.2024