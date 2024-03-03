Ляйсан Утяшева рассказала о планах отдохнуть летом на Алтае

Фото: vk.com/utiashevaliasan

Спортсменка рассказала подписчикам, что на родину, вероятнее всего, этим летом не поедет. При этом она отметила, что ее планы на лето еще формируются

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о планам летом полететь на Алтай. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.

Подписчики спросили у Утяшевой, планирует ли она посетить летом родной поселок Раевский. Телеведущая отметила, что ее родные сейчас с ней рядом, поэтому острой необходимости в поездке нет. Однако она поделилась своими планами на летний отдых.

“Очень хочу на Алтай. Я прям мечтаю полететь на Алтай, правда” – сказала Ляйсан.

Instagram* – запрещенная в РФ социальная сеть.

Ранее сообщалось , что экс-участница “Дома-2” Наталья Варвина празднует день рождения на Алтае.

Взято отсюда.

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