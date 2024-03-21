Лицом в пол: в Барнауле задержан известный бизнесмен по делу о краже сотен миллионов

Фото: скриншот с видео управления Генпрокуратуры по СФО

Правоохранители задержали предпринимателя в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ – “мошенничество в особо крупном размере”

Известный барнаульский предприниматель Евгений Клейнатовский задержан правоохранителями. Причиной интереса силовиков к персоне бизнесмена стало расследование уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанное со строительством проблемного дома в центре краевой столицы на улице Партизанской. Застройщиком этого объекта, напомним, является ООО “Монтажная компания ПР-Холдинг”.

Задержание Евгения Клейнатовского Фото: скриншот с видео управления Генпрокуратуры по СФО

Уголовное дело было возбуждено после того, как в феврале текущего года к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину во время его рабочей поездки в Алтайский край на личный прием обратился житель Барнаула.

26 февраля, 8:03 “Другого пути не видим”: в Барнауле разработали план по спасению дольщиков

В Барнауле для защиты прав дольщиков впервые в истории Алтайского края предлагается использовать механизм, предусматривающий банкротство застройщика и привлечение средств некоммерческого фонда

Мужчина рассказал о затягивании компанией “ПР-Холдинг” сроков возведения многоквартирного дома на улице Партизанской, 76. Напомним, что строительство этого объекта осуществлялось с привлечением денежных участников долевого строительства.

“Прокурорская проверка показала, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств. Вместе с тем для возведения многоквартирного дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн руб., остальные денежные средства похищены“, – сообщили в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

В итоге Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации, а также обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков.

“По материалам прокуратуры Алтайского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, индивидуальный предприниматель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества с целью компенсации ущерба“, – добавили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура опубликовала кадры задержания Евгения Клейнатовского. На видео можно наблюдать, как предприниматель, что называется, был положен лицом в пол.

В настоящее время ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры края.

Задержание Евгения Клейнатовского Фото: скриншот с видео управления Генпрокуратуры по СФО

Что же касается дома на улице Партизанской, 76, то совсем недавно вопрос помощи дольщикам , которые не могут дождаться своих квартир, обсуждался в том числе в администрации Барнаула. Путем решения проблемы власти видят банкротство застройщика и привлечение средств некоммерческого фонда для завершения строительства.

Кстати, такой же механизм предлагалось использовать для решения вопроса с проблемным домом на улице Папанинцев, 143, 145. Здесь возведением объекта занимается компания “Милан” (также связана с бизнесменом Евгением Клейнатовским).

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости выпуск алтай ,