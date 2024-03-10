Леонид Слуцкий Фото: пресс-служба ЛДПР

Правительство рассматривает пакет предложений депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, направленный на улучшение финансового положения жителей Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири

Жителей северных территорий России ждут перемены к лучшему. Еще в преддверии 2024 года лидер ЛДПР Леонид Слуцкий стал первым из представителей федеральных властей, кто посетил Чукотский автономный округ.

На встрече с жителями Анадыря, местными предпринимателями, политик заявил о необходимости расширения системы гарантий для дальневосточников.

“Работать и жить в экстремальных природно-климатических условиях Севера и Дальнего Востока очень сложно. Необходимо расширять гарантии и компенсации нашим гражданам, проживающим в арктических и дальневосточных регионах, а также в Сибири. Чтобы они могли качественно питаться, иметь возможность на лечение и отдых, – отмечает Леонид Слуцкий.

Для ЛДПР Дальний Восток, районы Крайнего Севера и Сибири всегда были под особым вниманием. Владимир Жириновский не раз предлагал принять кардинальные меры по развитию макрорегионов. Приняв руководство партией после ухода из жизни основателя партии, Леонид Слуцкий продолжает последовательно его дело. И регионы ДФО и СФО здесь не исключение. Именно во время своего Дальневосточного визита Слуцкий озвучил несколько ключевых предложений в поддержку населения данных регионов, в том числе и относительно повышения заработной платы, снятия возрастного ограничения для участников программы “Дальневосточная ипотека”.

Внесен законопроект, который предусматривает запрет на прекращение договора безвозмездного пользования земельным участком по программе “Дальневосточный гектар” с человеком, который находится в зоне СВО. Прозвучало предложение, что оплата коммунальных услуг не должна превышать 7-8% от дохода жителя Дальнего Востока.

“Мы всегда были, остаемся и будем партией с ярко выраженной региональной архитектурой. Мы сильны своими регионами. Россия – больше, чем Москва”, – определяет позицию ЛДПР лидер либерал-демократов.

Накануне Международного женского дня на отзыв Правительства была направлена новая законодательная инициатива Леонида Слуцкого, направленная в поддержку жителей северных территорий, Дальнего Востока и Сибири: Сократить необходимый для повышенной пенсии срок службы для военнослужащих Крайнего Севера с 15-ти до 6 лет. В приравненных к ним местностях с 20-ти до 8 лет. Предлагается уравнять районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате для всех районов Севера и увеличить этот коэффициент до 2-х, предоставить гражданам дополнительные 8 дней оплачиваемого отпуска, установить ежегодную компенсацию на отдых пенсионерам и семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а для студентов – компенсацию стоимости проезда к месту учёбы.

Как отмечает сам автор пакета предложений, все инициативы были разработаны на основе потока обращений в рамках Всероссийского опроса граждан “Скажи Слуцкого правду”.

“Ещё будучи на Дальнем Востоке, я пообещал, что фракция подготовит законопроекты специально для дальневосточников и жителей северных регионов. Сегодня они направлены в Правительство Российской Федерации. ЛДПР говорит правду!” – отмечает Леонид Слуцкий.

ЛДПР всегда отвечала за слова и действовала по принципу “не врать и не бояться”. Такой партию создал и взрастил Владимир Жириновский. Сегодня знамя либерал-демократов несет Леонид Слуцкий. Уверенно и с честью.

“Невозможно и незачем быть вторым Жириновским. Нужно, как он, служить людям, партии и всем вместе плечом к плечу сберегать великую страну”, — говорит Слуцкий и подтверждает это делами.

Взято отсюда