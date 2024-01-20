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Лидером по снижению цен в 2023 году оказалась гречка

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Лидером по снижению цен в 2023 году оказалась гречка

Значительнее всего цены в 2023 году в России снизились на гречку, картошку и овсянку.

Согласно данным Росстата, по итогам 2023 года стоимость гречки, картошки и овсянки уменьшилась на 18,8%, 15,8% и 9,6% соответственно. Также в пятерку подешевевших товаров вошли градусник (-7,2%) и телевизор (- 6,4%).

Также снизились цены на монитор для компьютера (на 6,2%), на вермишель (4,2%), стиральные машины (3,7%), макароны (3,63%), пишут РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в целом каждый десятый товар подешевел за прошлый год, хотя стоимость половины из них уменьшилась менее чем на один процент.

По итогам этого года власти ожидают замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4–4,5%, а Минэкономразвития — в 4,5%.

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Взято отсюда.

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