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Лидия Федосеева-Шукшина готова отдать пенсию на помощь экс-супругу Бари Алибасову

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Лидия Федосеева-Шукшина готова отдать пенсию на помощь экс-супругу Бари Алибасову

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: скриншот из фильма "Линия Марты"

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов не общались после судов по разделу имущества. Однако сейчас она готова прийти ему на помощь

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина готова отдать часть своей пенсии на лечение бывшего мужа продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает News.ru.

О готовности артистки помочь бывшему мужу рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, актриса жалеет Алибасова и сможет оплатить медикаментозное лечение. Однако сделает она это при условии, если средств на покупку необходимых лекарств не найдется в его окружении.

Напомним, 76-летнему Алибасову стало плохо днем 25 февраля. У него началось нарушение речи и дезориентация. Его госпитализировали в Москве и назначили дополнительные исследования. Врачи диагностировали у него прогрессирующую церебральную недостаточность, которая возникла на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта.

Взято отсюда

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