По словам продавца, автомобиль находится в хорошем состоянии. Машина произведена в 2003 году. Под капотом автомобиля – 224 “лошади”

В Бийске белый лимузин Lincoln Town Car продают за 550 тысяч рублей. Объявление об этом опубликовали на drom.

Автомобиль 2003 года выпуска. Машина оснащена двигателем объемом в 4,6 литра, который работает на бензине, а также коробкой-автомат и задним приводом.

Иномарка развивает мощность до 224 лошадиных сил. В салоне авто потолок “звездное небо”. Руль установлен слева.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 7 млн рублей продают Lexus в комплектации “макси” с ТВ для пассажиров. В объявлении подчеркнули, что автомобиль с 272 “лошадьми” под капотом обслуживали только у дилера.

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