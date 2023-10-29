Линейный элеватор планируют запустить в Алтайском крае в 2026 году

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Элеватор, включенный в проект социально-экономического развития Сибири, предусматривает ежегодный объем экспорта продукции по 500 тысяч тонн

В 2026 году в Алтайском крае появится линейный элеватор для зерновых, зернобобовых и масличных культур стоимостью около 5 млрд рублей, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов “ЭПТ” Валерий Дубровский.

Реализация проекта предусматривает ежегодный объем экспорта продукции по 500 тысяч тонн.

“С начала 2024 года мы начинаем строительство, в середине, а может и в первом квартале 2026 года, мы его закончим. Тогда и сможем выйти на объем 200 тыс. тонн. Далее ежегодно поставки будут составлять 500 тыс. тонн“, – рассказал Дубровский.

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Введение в эксплуатацию нового элеваторного комплекса будет способствовать дальнейшему росту экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Алтайского края в Китай, отметили в правительства края.

Элеватор будет включать в себя 20 силосов вместимостью 7,5 тысячи тонн и 10 силосов вместимостью 5 тысяч тонн каждый, пять зерносушилок мощностью 50 тонн в час, лабораторию, устройства приема и отгрузки с железнодорожного и автотранспорта. Объем инвестиций в этот проект составляет 4,7 млрд рублей.

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