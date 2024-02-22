Лишат прав на землю на раз-два: дачников будут судить и штрафовать за забор

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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Забор на дачном участке является неотъемлемой частью его организации. Он не только определяет границы территории, но и обеспечивает защиту от посторонних лиц, которые могут нанести вред или причинить неприятности. Однако не все дачники осведомлены о существующих строгих правилах по строительству заборов, нарушение которых может повлечь за собой не только значительные штрафы, но и потерю права собственности на участок, как рассказал юрист Сергей Петров, цитируемый сайтом PNZ.RU, как передает UssurMedia.

Согласно его словам, наиболее частым нарушением является установка глухих заборов, которые могут причинить неудобства соседям на участке. Соседи могут доказать, что непрозрачный забор нарушает их право на доступ к естественному освещению и вентиляции. Это может негативно сказаться на росте и развитии растений на соседнем участке, а также создать неудобства для проживающих. Суд может вынести решение о необходимости снятия или переделки забора таким образом, чтобы он не мешал соседям. Дачник также может быть оштрафован в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей, пояснил юрист.

Сергей Петров напомнил, что рекомендуемая высота для забора составляет от 1,2 до 1,8 метров. Установку сплошного забора следует производить только после получения письменного разрешения от соседей, чтобы исключить возможные претензии в будущем.

Кроме того, по словам юриста, возможны проблемы даже из-за незначительного смещения забора на несколько сантиметров. Владелец участка может быть обвинен в незаконном захвате чужой территории. В таком случае суд может обязать дачника перенести забор на законное место и возместить ущерб, причиненный незаконным захватом.

Самое строгое наказание предусмотрено за нарушение строительных норм и правил благоустройства. Например, запрещается использование материалов, таких как асбест, при возведении забора. Также забор не должен препятствовать проезду или передвижению по общественным дорогам.

Представители органов местного самоуправления или контролирующих организаций могут обнаружить нарушения строительных норм и требовать их устранения в определенный срок. Если дачник не выполнит требования, то он может быть оштрафован и даже лишен права собственности на участок за нарушение правил благоустройства, заключил юрист.

Фото: colorprofi.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22