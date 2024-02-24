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Ведущая праздников в Горняке

«Листая семейный альбом…»: в педвузе отметили Международный день родного языка

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«Листая семейный альбом…»: в педвузе отметили Международный день родного языка

21 февраля в стенах Первого вуза Алтая прошёл Международный день родного языка. Тема праздника была необычной – «Листая семейный альбом…». Студенты и преподаватели собрались вместе, чтобы отметить важность и красоту родного языка, а также продемонстрировать свою культурную и лингвистическую идентичность.

Гостями праздника стали студенты из России, разных стран Африки (Нигер, Нигерия, Мали, Того), Китая, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Индии и Казахстана. В этот вечер за круглым столом и тёплой душевной беседой звучали редкие для Сибири языки: индонезийский, эве, игбо, хауса, арабский, китайский, миньянка, хинди, пушту, томильский, маратхи и каннада. Уже совершенно по-дружески привычно – казахский, таджикский, узбекский и алтайский. Студенты из разных уголков мира рассказали на родном языке о своих семейных традициях, показали фотографии своих родных и любимых, а также представили танцы, песни и игру на музыкальных инструментах.

Гости праздника услышали, как напевны казахские песни и стихи, как звучит африканский барабан, как танцуют в Африке и что носят афганцы, индонезийцы и индусы.

В завершении праздника всех участников поздравил с Днём родного языка проректор по развитию и международной деятельности Евгений Викторович Кайгородов.

А затем – традиционное фото всех участников на память.

«Я получила огромное удовольствие от увиденного. Было интересно узнать о семейных традициях других стран, а также услышать красоту другого языка. Так как я и мои одногруппницы принимали участие в организации этого праздника, для нас было ответственной задачей подготовить и провести его. Думаю, мы справились!», – рассказала Наталья Стригунова, студентка 2 курса и соорганизатор Дня родного языка. «Дружеская атмосфера, рассказы про семью и традиции – всё это сплотило участников беседы и помогло получить положительные эмоции», – поделилась Евгения Шевченко, студентка 2 курса и соорганизатор Дня родного языка.

День родного языка стал ярким и запоминающимся событием, напомнив всем о важности бережного отношения к каждому языку как наследию предков.

Организовали торжество студенты 2 курса института филологии и межкультурной коммуникации под руководством Елены Анатольевны Косых, доцента кафедры общего и русского языкознания. Текст Анны Ратиёвой, фото Екатерины Шлыковой, студенческий медиацентр “ZOOM”

Взято отсюда.

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