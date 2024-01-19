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Лже-электрики обманули более 20 пенсионеров из Барнаула

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Лже-электрики обманули более 20 пенсионеров из Барнаула

В Алтайском крае пресекли преступную деятельность группы мошенников, которые обманывали пожилых жителей. Их жертвами стали более 20 жителей Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет.

Предполагаемый организатор, ранее четырежды судимый 32-летний барнаулец, а также один из его подельников, 41-летний земляк, были задержаны полицейскими в Новосибирске. Ещё одного 31-летнего уроженца Новоалтайска задержали в Барнауле.

Сообщники действовали по отработанной схеме: выдавая себя за электриков или сотрудников оконного сервиса, обзванивали пенсионеров и навязывали им услуги по проверке электроприборов или окон.

После один из них приезжал к пожилым гражданам и после якобы проверки сообщал о проблемах в проводке. Либо в ходе осмотра незаметно повреждал запорные механизмы стеклопакетов и также говорил, что нужен ремонт.

Далее аферист уверял, что необходимо заменить выключатели и розетки, предлагая купить их у него по завышенным ценам. Или убеждал в проведении ремонта пластиковых окон, который также был весьма недешевым. В случае отказа злоумышленник угрожал пенсионерам составлением административного материала.

Предварительно установлено, что жертвами сообщников стали более 20 жителей Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет. Общая сумма причинённого ущерба составила около 1 млн рублей.

В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе на территории других регионов, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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