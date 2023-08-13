Лобовое столкновение произошло на трассе Бийск — Барнаул

Инцидент случился неподалеку от села Плешково

Фото: “Инцидент Барнаул”

На трассе Бийск – Барнаул неподалеку от села Плешково произошло столкновение легковых автомобилей. Об этом сообщает “Инцидент Барнаул”.

Согласно кадрам с места происшествия, одна из машин после столкновения вылетела в кювет. Судя по характеру повреждений, авария была лобовой. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что днем 13 августа около села Кусак в Немецком национальном районе произошла смертельная авария. Согласно снимкам с места происшествия, в аварии приняли участие два автомобиля – “Лада” и иномарка. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

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