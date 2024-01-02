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Первый месяц 2024 года выдастся достаточно насыщенным. Многим удастся доделать мелкие рутинные дела и как следует отдохнуть

Профессиональный астролог Наталья Сова рассказала “Толку” о том, что ждать от первого месяца нового года и как правильно его провести.

С 1 по 14 января, по словам специалиста, сложно определиться с выбором. Будет ощущаться лень, трудно сфокусироваться, возможны повышенные растраты. В это время важно стараться сохранять ресурсы, следить за здоровьем, отдыхать и расслабляться.

“Попытки пойти “против шерсти” будут вызывать ощущение усталости и опустошенности. Рекомендую проверять информацию, любые обещания и договоренности могут быть ложными. Вранье, иллюзии и ощущение болотца будет сопровождать нас до середины января”, – говорит Наталья.

Также полезно будет заниматься творчеством, можно смотреть сериалы, философствовать и учиться допускать разные варианты развития событий.

С 16 по 23 января Венера в квадрате с Нептуном, поэтому высока вероятность импульсивных трат, слива денег на иллюзорные проекты и обещания. Можно попасться на удочку мошенникам, стоит быть бдительнее. В то же время этот период связан с романтичностью, творчеством и эмоциональными переживаниями.

С 19 января по конец месяца Марс в соединении с Меркурием. В это время хорошо дробить большие дела на мелкие и выполнять их поочередно. Опасный период в плане ДТП, переговоров, конфликтов в социальных сетях. Возрастает количество провокаций.

“В целом, в начале месяца отдыхаем, а после 14-го доделываем рутинные мелкие дела. Это конструктивный подход на январь”, – подытожила эксперт.

Взято отсюда