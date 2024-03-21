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Ложный оптимизм. Чем грозит застройщикам новый подход к возведению жилья в Барнауле

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Ложный оптимизм. Чем грозит застройщикам новый подход к возведению жилья в Барнауле

Недвижимость. Строительство. Барнаул Фото: Виталий Барабаш

Программа комплексного развития территорий (КРТ) должна решить проблему острого дефицита земель для застройки в Барнауле, но девелоперы не спешат радоваться, ведь она таит немало подводных камней

Жилая застройка краевой столицы вряд ли будет прежней. В ближайшие годы она станет комплексной с обязательным насыщением квартала новостроек инженерными сетями, дорогами и соцобъектами. В итоге город получит импульс для преображения и развития, а застройщики – поле для деятельности. Так в идеале должен работать механизм комплексного развития территорий (КРТ). Пока же три буквы не внушают девелоперам должного оптимизма. Сложный вопрос обсудили на общем собрании Союза строителей.

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